Eerste divisie: Excelsior en FC Dordrecht beleven met grote nederlagen pijnlijke paasmaandag

Excelsior, waar Maarten de Fockert, Thomas Oude Kotte en Mitchell van Rooijen een basisplaats kregen van trainer Marinus Dijkhuizen, begon uitstekend in Leeuwarden. Na precies vijf minuten spelen kon Joël Zwarts een uitstekende voorzet van rechtsback Siebe Horemans zo binnen schuiven: 0-1. Lang kon Excelsior echter niet van die voorsprong genieten.

Want een kleine acht minuten na de openingstreffer was het alweer gelijk. Jarchinio Antonia tikte de bal na een combinatie met Robert Mühren rustig langs Excelsior-doelman De Fockert.

Ondanks die tegenslag beet Excelsior in het restant van de eerste helft prima van zich af tegen koploper Cambuur. Na ruim een halfuur spelen kreeg Reuven Niemeijer een enorme mogelijkheid uit een voorzet van Brandon Ormonde-Ottewill, maar de middenvelder zag Cambuur-doelman Sonny Stevens (oud-Excelsior) redding brengen. De thuisploeg werd ook nog wel een aantal keer gevaarlijk, maar tot echt grote kansen leidde dat niet.

Ómarsson weer eens trefzeker

Na rust kwam Excelsior wederom vroeg in een helft op voorsprong. Topscoorder Elias Már Ómarsson, die in 2021 nog maar één keer scoorde en zelfs zijn basisplaats even verloor, schoot de bal hard in de bovenhoek. Het betekende de negentiende treffer van dit seizoen voor de IJslandse spits. Even later kwam Cambuur bijna alweer langszij, maar Mühren tikte de bal tegen de lat.

Erg veel trok Excelsior zich niet aan van die waarschuwing, want een paar minuten later was het alsnog 2-2. Uit een voorzet van Nick Doodeman kopte Mühren treffer 29 van het seizoen binnen. Kort daarna kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong via een lage schuiver van Ragnar Oratmangoen, die De Fockert uiteindelijk te machtig was.

Verzet gebroken

Het leek de doodsteek voor Excelsior, dat een kwartier voor tijd ook nog eens een strafschop tegen kreeg na vermeend hands van Siebe Horemans. Mühren schoot vanaf elf meter de 4-2 en zijn dertigste van het seizoen binnen.

In de laatste tien minuten liep Cambuur via wederom treffers van Oratmangoen en Mühren nog uit naar een hele ruime 7-2 zege.

SC Cambuur - Excelsior 7-2 (1-1)

6' Joël Zwarts 0-1

13' Jarchinio Antonia 1-1

52' Elias Már Ómarsson 1-2

63' Robert Mühren 2-2

71' Ragnar Oratmangoen 3-2

76' Robert Mühren (strafschop) 4-2

84' Ragnar Oratmangoen 5-2

87' Robert Mühren (strafschop) 6-2

90' Ragnar Oratmangoen 7-2

Opstelling Excelsior: De Fockert; Horemans, Van der Meer, Wieffer (82' Bruins), Matthys, Ormonde-Ottewill; Oude Kotte (65' Baas), Van Rooijen (65' Fischer), Niemeijer (82' Mendes Moreira); Ómarsson, Zwarts

Dordrecht kansloos in eigen huis

FC Dordrecht kon maandagmiddag tegen FC Eindhoven geen vervolg geven aan de overwinningen op Telstar en De Graafschap. De Dordtenaren gingen aan de eigen Krommedijk keihard onderuit tegen de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie, die dit kalenderjaar nog niet gewonnen had: 1-5.

In een steeds meer winters ogend Dordrecht kwam de ploeg van trainer Jan Zoutman na een kleine tien minuten spelen op achterstand. Jasper Dahlhaus nam een voorzet in een keer op de slof en die inzet was Dordrecht-doelman Max van Herk uiteindelijk te machtig. Dordt toonde wel snel veerkracht, door vijf minuten later via Özgür Aktas op gelijke hoogte te komen. De verdediger schoot een lage hoekschop van Jari Schuurman keurig in de hoek.

Weer vijf minuten later kwam FC Eindhoven wederom op voorsprong. Schuurman verlengde een vrije trap van de Eindhovenaren richting doelman Van Herk, maar die kon de kopbal niet klemmen. Mawouna Amevor (oud-FC Dordrecht) was er als de kippen bij om zijn ploeg weer op voorsprong te schieten: 1-2. Daarmee was het verhaal van de eerste helft wel geschreven, Dordt was alleen in de laatste minuten voor rust nog een paar keer dreigend.

Eindhoven loopt weg in tweede helft

Na ruim een uur spelen schoot Hugo Botermans de hoop van FC Dordrecht op een goed resultaat aan diggelen. De spits volleerde de bal in de verre hoek na een voorzet met buitenkantje rechts van Jorn Vancamp. Ruim twintig minuten voor tijd maakte Jort van der Sande er met een bekeken schuiver vanaf de rand van de zestien ook meteen 1-4 van.

Maarten Peijnenburg, net als Amevor voormalig speler aan de Krommedijk, deed zijn oude ploeg in de slotfase nog meer pijn door ook de vijfde Eindhovense treffer nog binnen te schieten.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 1-5 (1-2)

9' Jasper Dahlhaus 0-1

15' Özgür Aktas 1-1

20' Mawouna Amevor 1-2

62' Hugo Botermans 1-3

69' Jort van der Sande 1-4

88' Maarten Peijnenburg 1-5

Opstelling FC Dordrecht: Van Herk; Hobbel, Aktas, Silva, Poll; Jansen, Ugur (75' Baggerman), Musaba, Schuurman; Bannis, Agrafiotis (75' Suray)

