Regiogenoten getroffen door Facebooklek: check hier of jouw gegevens op straat liggen

De gegevens blijken uit een datalek uit 2019 te komen en zijn recent gratis aangeboden op een hackersforum. Het gaat om telefoonnummers, volledige namen, adres, emailgegevens, profielfoto, geslacht en andere persoonlijke informatie. In januari werd deze data al te koop aangeboden op het forum.

Zijn jouw gegevens gelekt?

De gelekte gegevens kunnen door criminelen gebruikt worden voor phishing of hackpogingen. Onder meer de privé-gegevens van dj Paul Elstak, politicus Joost Eerdmans, zangeres Naaz, wethouder Antoinette Laan en directeur van de ss Rotterdam Ton Wesselink zijn gelekt.

Volgens RTL-techjournalist Daniël Verlaan gaat het om de gegevens van 5,4 miljoen Nederlanders. Naast namen en nummers zouden er ook werkgevers, woonplaatsen en relatiestatussen zijn gelekt. In totaal zijn de gegevens van 533 miljoen Facebookgebruikers wereldwijd gelekt.