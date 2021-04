FC Rijnmond Podcast: 'Feyenoord-keeper Bijlow zit mentaal heel goed in elkaar'

Ondanks Pasen werd er in Nederland gewoon gevoetbald. Feyenoord won met 2-0 van Fortuna Sittard, Sparta klopte in de allerlaatste minuut PEC Zwolle met 3-2 en in de eerste divisie stuntte FC Dordrecht bij De Graafschap met een 3-0 zege. Presentator Frank Stout, Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en verslaggever Jan Jaap Pruysen hadden in de FC Rijnmond Podcast genoeg onderwerpen om over te praten.

Van Eersel zag dat Feyenoord de 'corona-absenten' niet miste. "Er zat wat schwung en positiviteit in het team, vooral na de 1-0. Feyenoord heeft weinig weggegeven en creëerde genoeg kansen. Al met al was het een prima middag voor een gehavend Feyenoord." Wel zag Van Eersel af en toe een 'saaie schaakwedstrijd' tussen beide teams.

Bijlow keept bij Feyenoord, maar straks ook in Jong Oranje?

De mannen van de FC Rijnmond Podcast vinden dat Justin Bijlow een goede wedstrijd voor Feyenoord keepte. Voor de interlandbreak stond Nick Marsman in het doel, omdat Bijlow geblesseerd was. "Hij stond er zelfverzekerd. Bij hoge balen straalt hij dat uit. Volgens mij zit hij mentaal heel goed in elkaar", constateert Van Eersel.

Bijlow keepte niet bij Jong Oranje op het EK Onder 21, omdat Kjell Scherpen de voorkeur kreeg. De keeper van Ajax had recent meer wedstrijden gespeeld. Pruysen sluit niet uit dat Bijlow in het restant van het toernooi niet onder de lat staat. "Als Scherpen ook in de Europa League gaat keepen, dan kan ik me voorstellen dat bondscoach Erwin van der Looi bij Jong Oranje aan Scherpen vasthoudt", denkt Pruysen, die wel vindt dat Bijlow beter is dan Scherpen.

'Play-offs voor Sparta? Waarom niet?'

Sparta ontsnapte in de laatste minuut tegen PEC Zwolle met een rake kopbal van Lennart Thy. Van Eersel benadrukt dat de Kasteelclub nog maar drie punten van FC Twente staat. De ploeg uit Enschede is momenteel achtste in de eredivisie. Die plek zou betekenen dat het team dat daar eindigt, aan het einde van dit seizoen play-offs voor de Conference League mag spelen.

"Dat hadden we drie maanden geleden niet kunnen geloven", zegt Pruysen. Van Eersel vult aan: "Wat een contrast zou het zijn. Er zijn ploegen die met pest in de lijf in de play-offs spelen, terwijl dit voor Sparta een geweldige en unieke ervaring is." Van Eersel en Stout denken niet dat Sparta de play-offs haalt, in tegenstelling tot Pruysen.

'Promotie zou doodsteek zijn voor FC Dordrecht'

"Het zal toch niet gebeuren?", reageert Pruysen verbaasd, wanneer het over de 3-0 overwinning van FC Dordrecht bij De Graafschap gaat. Daarmee verwijst hij naar de vierde periodetitel, waar de Schapenkoppen nog vol voor in de race zijn. Pruysen denkt dat het de 'doodsteek' zou zijn als Dordt naar de eredivisie promoveert.

Van Eersel zou het wel leuk vinden als FC Dordrecht, de huidige nummer achttien van de eerste divisie, het periodekampioenschap zou pakken. Pruysen is het met hem eens. "Maar het tekent wel hoe FC Dordrecht ervoor staat."

