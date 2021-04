Code geel in regio vanwege zware windstoten: 'Zet je spullen buiten goed vast'

Ook kan het lokaal glad worden door winterse buien. Vooral tijdens die buien is er kans op zware windstoten van 80 tot 100 km/u. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de wind weer af. Vanwege het weer moest de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte maandagmiddag aan de kant blijven.



De harde wind zorgde overdag ook al voor overlast in de regio. Er kwamen meldingen van stormschade binnen uit verschillende delen van Rotterdam, Barendrecht, Spijkenisse, Maassluis, Oude Tonge en Ooltgensplaat. Het ging vooral om omgewaaide bomen en afgewaaide gevelplaten. De Veiligheidsregio adviseerde om 'je spullen buiten goed vast te zetten'.



Maandagavond neemt de kans op gladheid toe, vanwege de hagel- en sneeuwbuien. Eerder op de dag liet weerman Arjan Willemse al weten dat het vrij bijzonder is dat het sneeuwt in april. "Dit onstuimige weer in april is de laatste paar jaar vrij bijzonder geworden", weet Willemse. "Vroeger kwam sneeuw in april wel vaker voor, maar sinds het begin van deze eeuw zien we het heel weinig. Dat is vrij bijzonder."