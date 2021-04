Treinen testen Botlekbrug: 'We zetten treinen stil om te kijken hoe ze bovenkomen'

In 2019 had het al moeten gebeuren, maar nu is het zover: de eerste goederentreinen rijden over de Botlekbrug. Met name de steile helling die de brug heeft leverde de nodige problemen op. Maar de testdag op tweede paasdag verloopt soepel. "We rijden vandaag heen en weer over de brug om het treinensysteem goed te testen", zegt Marielle Frumau, omgevingsmanager van ProRail.

Op een winderige brug is het wachten op de eerste trein die passeert vanuit Botlek naar Pernis over de Botlekbrug. ProRail en Rijkswaterstaat zijn halverwege met het testen van het spoor op de brug.

"We testen nu met heel veel tonnage, zware treinen dus", legt Frumau uit. "We willen weten hoe die treinen dan de brug op komen. We zetten ze stil onderaan en laten ze dan langzaam opstarten om bovenaan de brug te komen."

Als de trein aan komt rijden vanuit Botlek staat deze plots stil op de helling naar de Botlekbrug. Niet omdat er iets mis is, maar om in het natte weer meer informatie te verzamelen. "Met de incidentenbestrijders kijken we nu ook naar de situatie als een trein stil komt te staan. We kijken naar wat er nodig is om de trein weer op gang te krijgen."

De brug is al geruime tijd open voor het wegverkeer en ook schepen kunnen de brug al passeren. Alleen de treinen ontbreken nog, maar dat hoeft niet lang meer te duren, denkt Frumau. "We hopen dat we van de zomer de eerste 'echte' goederentreinen over de brug laten gaan. Dan kunnen we er trots op terug kijken. Want het was geen eenvoudige klus."