Woning in Barendrecht beschoten

In Barendrecht is maandagavond rond 21.15 een woning aan de Meerwedesingel beschoten.

Volgens de politie loste een man in donkere kleding een schot op een ruit van de woning. Niemand raakte gewond. De man is vermoedelijk op een scooter vandaar gegaan.

Waarom de woning is beschoten, is nog niet bekend. De politie onderzoekt het incident en roept omwonende die over camerabeelden beschikken op om zich te melden.