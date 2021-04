Stellendam 'vergeten' op Brexitlijstje, scheepswerven lopen grote opdrachten mis

“We zitten nu met een leeg dok”, laat Jeroen van den Berg zien. Zijn bedrijf heeft klanten uit Engeland die voor onderhoud en reparatie aan hun viskotters speciaal naar Goeree-Overflakkee komen. “Ze komen nu niet, want anders riskeren ze een waarschuwing of zelfs een boete.”

Dat kost niet alleen Maaskant veel geld, maar ook de andere werven in Stellendam. “Er komen jaarlijks vijfentwintig Britse vlag kotters naar Stellendam, voor klein onderhoud, knippen en scheren noemen we dat, maar ook voor grote ombouwen. Dit kost ons dus miljoenen.”

Jeroen van den Berg van Damen Maaskant Shipyards (Foto: Sanne Waldekker)

Meerdere plaatsen ontbreken

Vanaf 1 januari is de Brexit in werking getreden. Dat maakt dat Britse schepen nu aangemerkt worden als schepen uit ‘derde landen’. Hiervoor zijn regels opgesteld in verband met illegale visserij. Voor bijvoorbeeld Vlissingen, Scheveningen en IJmuiden is in dit kader vastgelegd dat schepen uit derde landen nog toestemming hebben om hier te komen. Stellendam staat hier dus niet bij.

“Maar wij staan eigenlijk los van de visserij”, benadrukt Van den Berg. “Klanten hebben als ze bij ons komen geen vis bij. Zelfs visnetten laten ze meestal thuis.” Niet alleen Stellendam ontbreekt, ook plaatsen als Urk en Den Helder staan niet op het lijstje,

De LT-295 had nu in in Stellendam bij Maaskant moeten liggen (Foto: Sanne Waldekker)

Veiligheid van mensen in het geding

Van den Berg ziet schepen nu uitwijken naar Scheveningen of zelfs naar havens in Frankrijk. Maar afspraken worden ook uitgesteld of afgezegd. “Dat vind ik eigenlijk nog veel zorgelijker. De veiligheid van mensen aan boord komt hierdoor in het geding. Als onderhoud niet op tijd plaatsvindt, dan krijg je storingen en grote problemen. Terwijl schepen volcontinu op zee zitten. Dat kan leiden tot ongelukken.”

Maar waar is het mis gegaan? “Ik denk niet dat het een bedoelde fout is. Ik denk dat Stellendam gewoon onbedoeld niet op het lijstje is gekomen.” De oplossing lijkt dan ook simpel: Stellendam alsnog toevoegen. “Ik kan me voorstellen dat het tijd kost om wet- en regelgeving aan te passen, maar zorg er dan voor dat er in de tussentijd niet wordt gehandhaafd.”

Probleem bekend

Een woordvoerder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft laten weten dat het probleem bekend is, dat er wordt nog onderzocht waar het is misgegaan en dat ze hopen snel met een oplossing te komen.