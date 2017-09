Oldtimers in Rotterdamse milieuzone later beboet

Automobilisten die een oude benzineauto hebben, kunnen komende weken nog Rotterdam in zonder dat ze daarna meteen een boete op de deurmat vinden. De gemeente blijft overtreders van de milieuzone voorlopig alleen waarschuwen.

Wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid) wilde vervuilers vanaf maandag weer op de bon slingeren. Maar hij wacht daarmee totdat de Raad van State zich heeft gebogen over zijn aangepaste plan, schrijft hij vrijdag in een brief aan de de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid.

Het is nog onduidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet, maar Langenberg verwacht die wel binnen vier weken.

'Niet zeker van zaak'



De Stichting Rotterdamse Klassiekers is "not amused" over de nieuwe gang van zaken. "Wie kan dit nou nog volgen? Het is zo ingewikkeld. De gemeente kan ons prima vinden als ze boetes en dreigbrieven moeten sturen, maar wijzigingen moeten we uit de media vernemen", zegt vicevoorzitter Frank Hensen boos.

De Rotterdammer heeft zelf twee oldtimers en woont binnen de milieuzone. Hij heeft net voor beide een ontheffing aangevraagd om naar huis te mogen rijden. "Heb ik zojuist 178,20 euro de Maas ingepleurt?", vraagt hij zich af in reactie op de brief van Langenberg.

Hensen noemt het besluit een bewijs dat de wethouder niet zeker is van zijn zaak. "Zwalkend beleid heeft nooit geleid tot goed beleid. We zullen moeten afwachten wat de rechter vindt: kan de milieuzone blijven bestaan of gaat het van tafel."

Wel, niet, wel milieuzone



De omstreden milieuzone is al enige tijd een hoofdpijndossier voor Langenberg. Bezineauto's van voor 1992 mochten sinds april 2016 de binnenstad van Rotterdam niet meer in.

Een groep bezitters van oude wagens stapte daarop naar de rechter. Die haalde in juni een streep door Langenbergs milieuzone, omdat hij zijn plannen niet goed had onderbouwd. Oudere dieselauto's mochten wel worden geweerd.