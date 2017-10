Ondernemers Polakgebouw krijgen nieuwe locatie

Het Polakgebouw op campus Woudenstein

De een zit straks zestien hoog, de andere twee in de oude ruimte van café In de Smitse. Maar de ondernemers uit het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben een nieuwe plek. Studenten kunnen straks weer terecht bij het uitzendbureau, bij de copyshop en bij de boekhandel. Alleen voor de kapper wordt nog een plekje gezocht, schrijft Erasmus Magazine.

Een week geleden moest het Polakgebouw plots sluiten toen bekend werd dat de constructie van het gebouw niet mogelijk onveilig is. Sindsdien zijn ook de ondernemingen gesloten. "De plek die Randstad is toegewezen, op de 16de verdieping van het H-gebouw, is voor vier tot zes weken", zegt Bruno de Nijs van Randstad tegen Erasmus Magazine. Op maandag wordt de ruimte leeggehaald, daarna kan het uitzendbureau beginnen aan de verhuizing. De Canon Copyshop en de Study Store gaan samen naar de voormalige ruimte van café In de Smitse, op de begane grond van het Mandeville-gebouw. Vrijdag moet bekend worden waar de laatste ondernemer, kapsalon Hair Design by Lydia, terecht kan op Woudestein.