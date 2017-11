Deel dit artikel:











Broodbakkerij Rotterdam ontruimd na brand Al het personeel van de Bakkerij moest naar buiten (Foto AS Media)

Bakkerij Bakkersland in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag ontruimd geweest wegens brand. Het vuur brak rond 00:30 uur uit in een schakelkast van het bedrijf aan de Industrieweg.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Al het personeel moest daarom naar buiten. Een uur later was de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Maandagochtend werd er nog volop onderzoek gedaan bij de bakkerij, ook door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het saneren van asbest. Bakkersland is een van de grootste broodbakkerijen van Nederland. Het bedrijf maakt brood voor supermarkten als Jumbo en Albert Heijn. Wat de brand betekent voor de bevoorrading van de supermarkten is nog niet bekend.