Vergeten Verhalen: Van der Meer & Schoep

Van der Meer & Schoep heeft in de hoogtijdagen tientallen winkels en een grote bakkerij in Rotterdam. Het begint 100 jaar geleden, als de broers Piet en Jan van der Meer samen gaan. Gerard Schoep sluit zich bij hen aan.

In december 1917 wordt de naamloze vennootschap Van der Meer & Schoep opgericht. De geschiedenis van het Rotterdamse bakker is beschreven in het boek 'Een goede bakker, de bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep brood en banket' door Aad Koster.

Koster is opgegroeid met Van der Meer & Schoep. Zijn vader is er werkzaam en het gezin woont boven de bakkerij. Het gezinsleven is verweven met Van der Meer & Schoep.

Vader Koster begint in 1927 - tien jaar na de oprichting - bij de bakkerij als broodbezorger. Hij werkt zich via verkoopleider op tot directeur. Tot aan zijn pensioen blijft hij bij Van der Meer & Schoep werken.

Crooswijk



De broers Piet en Jan van der Meer staan aan de basis van de succesvolle Rotterdamse bakkersketen. De broers uit De Lier zijn komen uit de aardappelteelt. Piet van der Meer begint dan een bakkerij in Rotterdam-Crooswijk en zijn broer Jan gaat eerst bij hem in de leer.

Piet van der Meer heeft vanaf het begin gezegd: 'Wij bieden kwaliteit'. Broer Jan begint op steenworp afstand ook een bakkerij in Crooswijk. Als Jan korting geeft op het brood, grijpt Piet in. 'Jij geeft korting omdat je brood niet goed is, je moet gaan voor kwaliteit', zou hij gezegd hebben.

De kwaliteit heeft altijd hoog in het vaandel gestaan. Aad Koster

In 1917 besluiten de broers samen verder te gaan en Gerard Schoep sluit zich bij hen aan. De eerste periode van bloei voor Van der Meer & Schoep is in de jaren 20 van de vorige eeuw. Na de oprichting is er vrij snel sprake van een flinke groei.

De crisis en de Tweede Wereldoorlog hebben een stagnatie veroorzaakt. In de jaren 50 volgt de tweede groeiperiode voor de bakkerij. Koster: "Het personeel is trots om bij Van der Meer & Schoep te werken en wil het bedrijf graag groot maken." Ook zijn er in de wederopbouwtijd meer mogelijkheden om apparatuur aan te schaffen en worden er grotere bakkerijen gebouwd.

Mijlpaal



"In 1959 is de grote bakkerij in de Spaanse Polder geopend, de bakkerij die er nog steeds staat maar nu met de naam Bakkersland. Dat was voor Van der Meer & Schoep wel een mijlpaal van wederopbouw". Op het hoogtepunt heeft Van der Meer & Schoep zo'n 130 winkel in Rotterdam en omgeving.

De naam Van der Meer & Schoep prijkt inmiddels al jaren niet meer op winkels of de bakkerij. Dat heeft twee oorzaken. De opkomst van de supermarkt en van merkbrood. In Rotterdam wordt in 1952 de eerste supermarkt van Albert Heijn geopend aan de Nieuwe Binnenweg. "Er is dan nog alleenrecht voor de bakker, de slager, de groenteboer en de melkboer om hun eigen producten te verkopen", vertelt Koster. Die exclusiviteit verdwijnt door een wet in 1968 waardoor ook supermarkten ook brood mogen verkopen.

Kingcorn



"Dat was eigenlijk de doodsteek voor de eigen winkels en de bezorgwijken want die werden gewoon te duur", aldus Koster. Supermarkten willen 'eigen' brood verkopen en niet dat van de bestaande bakkers. "Toen is merkbrood ontstaan, zoals KingCorn bij Van der Meer & Schoep, Bums van de Samenwerkende Bakkers en Juweel van de Coöperatie. Dat waren de drie grote merken in Nederland waar ze ook televisiereclame voor maakten."

KingCorn wordt dan een landelijk bekende merknaam en overstijgt de naam Van der Meer & Schoep. Ze gaan samenwerken met bakkerijen in het hele land. Van der Meer & Schoep gaat uiteindelijk op in het samenwerkingsverband van bakkerijen. KingCorn wordt dan de handelsnaam en de naam Van der Meer & Schoep verdwijnt. KingCorn heeft bestaan tot 1978.

Eerbetoon

"Mijn vader wilde een boek schrijven over Van der Meer & Schoep maar hij is een jaar na zijn pensioen overleden. Hij had ontzettend veel materiaal. Dat heeft al die jaren bij mijn moeder op zolder gelegen en pas toen zij is overleden, ben ik het gaan bekijken", vertelt Aad Koster."Het boek is een eerbetoon aan mijn vader, omdat hij het zelf niet heeft kunnen maken."

Bij de spullen die vader Koster heeft verzameld zit droge kost als rapporten jaarverslagen, maar ook heel veel foto's en reclamemateriaal. In het boek 'Een goede bakker, de bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep brood en banket' zijn heel veel van die foto's en reclame-affiches opgenomen. "Het zijn reclamefolders uit de jaren 30, 40 en 50", vertelt Koster, "heel bijzonder om te zien."