Rijkswaterstaat: 'Maandag gevaarlijk op de weg'

Weggebruikers moeten maandag de hele dag rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. De wegdienst adviseert om waar mogelijk thuis te gaan werken.

Volgens Rijkskwaterstaat en onze weerman Jules Geirnardt blijft het in de ochtend naar verwachting overwegend droog. Toch is de situatie op de weg in de ochtenspits niet gemakkelijk, omdat natte weggedeelten en sneeuwresten van zondag kunnen opvriezen.

Mogelijk al in de loop van de ochtend, maar zeker in de middag en avond, zal opnieuw een flink pak sneeuw vallen. "Pas uw rijstijl aan als u de weg op gaat", adviseert Rijkswaterstaat. Beter nog is het om thuis te werken.

Rijkwaterstaat heeft zaterdag en zondag tien miljoen kilo zout gestrooid ter bestrijding van de gladheid. Ook zondagavond en -nacht zijn al het personeel en materieel ingezet om de wegen begaanbaar te houden.