Lessen Hogeschool Rotterdam beginnen in WTC

Een deel van het WTC in het Rotterdamse centrum is maandagochtend in gebruik genomen door docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam. Ze moesten uitwijken omdat het zogeheten 'blauwe deel' van de locatie bij de Kralingse Zoom donderdag uit voorzorg sloot. Gevelplaten voldoen niet aan de brandveiligheidseisen.

Om de studenten geen lessen te laten missen, zijn de collegezalen verplaatst naar het WTC aan het Beursplein.

"Het was een monsterklus", zegt Martijn Baarendse, manager Vastgoed & Huisvesting van de hogeschool.

"Woensdagavond is het besluit genomen om het bouwdeel te sluiten. Donderdag aan het einde van de dag is besloten dat we hier in het WTC terecht zouden komen. Dus we hebben in totaal 72 uur gehad om deze locatie onderwijsklaar te maken."

De Hogeschool Rotterdam zat eerder tijdelijk in het WTC tijdens de nieuwbouw van de school een paar jaar geleden en kon er nu snel weer in. Het is nog onduidelijk hoe lang de lessen in WTC moeten worden gegeven.