Twee maaltijdbezorgers overvallen in Rotterdam

In Rotterdam zijn opnieuw maaltijdbezorgers overvallen. De eerste gewapende overval was zaterdagavond rond 20:30 uur op de Brinkpoort. Het slachtoffer was een 17-jarige Rotterdammer.

Bij de tweede overval zondagochtend vroeg om 04:40 uur was een 19-jarige maaltijdbezorger de klos. Drie overvallers bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem toen hij een bestelling wilde afleveren op de Lingedaal in Rotterdam. De politie ziet vooralsnog geen verband tussen de twee overvallen en is op zoek naar de daders en naar getuigen die iets gezien of gefilmd hebben. Vorige week was het ook al meerdere keren raak met overvallen op maaltijd- en postbezorgers in de regio Rotterdam.