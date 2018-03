Wereldwijd houden verzamelaars Klaaswaal in de gaten

Vergeet beroemde veilinghuizen als Sotheby's en Christie's! Want we hebben een eigen groot veilinghuis in: Klaaswaal in de Hoeksche Waard. Veilinghuis De Ruiter veilt items aan kopers over de hele wereld. Op dit moment zijn er de halfjaarlijkse kijkdagen die altijd plaatsvinden vlak voor een veiling.

Het veilinghuis in Klaaswaal is een echt familiebedrijf. Het begon bij vader Jaap de Ruiter, die al van kleins af aan de smaak van het verzamelen en verkopen te pakken had. “Ik had toen ik twaalf was een bakfiets en dan ging ik met bloemetjes, plantjes en panty’s mijn vaste ventwijkje af.”

Later ging Jaap over op munten, postzegels en kinderspeelgoed en dat is dus uitgegroeid tot een veilinghuis. Al hebben inmiddels wel zijn zoons het voor het zeggen.

“Een veilinghuis was mijn grote wens en ik voel me gezegend dat ik het aan mijn kinderen heb kunnen overdragen.”

Voor ieder wat wils

Bij de vorige veiling werd een echte Escher verkocht aan een koper in Londen en nu is er Russische interesse voor een munt van ruim 30.000 euro.

“Dat we vanuit een klein dorpje als Klaaswaal de wereld bedienen is echt fantastisch”, vertelt zoon en directeur Johan de Ruiter. “Maar we hebben ook munten en schilderijtjes van een tientje. Echt voor ieder wat wils.”

Rolex van een oorlogsheld

Misschien wel het favoriete item van de veilers zelf is een Rolex. Het horloge was van elite-soldaat David Scheele. Hij kocht hem van zijn maandsalaris en droeg hem tijdens een missie in Vietnam. Scheele wordt gezien als een oorlogsheld en kreeg meerdere hoge onderscheidingen.

“In de kast van het horloge heeft hij “W119668” gekrast”, laat veiling- en taxatiemanager Pieter-Jan Louwerse zien. “Dat is waarschijnlijk zijn legernummer, voor het geval hij de missie niet zou overleven. Dit verhaal maakt de Rolex natuurlijk extra waardevol. Hij wordt verkocht vanaf 10.000 euro.”

Van woensdag tot en met vrijdagavond gaan de items onder de hamer.