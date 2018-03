Win kaarten voor Van Hanegem in het Oude Luxor

Wie komende maandag gratis naar de theatershow met Willem van Hanegem in het Oude Luxor Theater wil, moet nu naar het Facebook-acount van de sportredactie van RTV Rijnmond gaan.

Wij geven twee kaarten weg voor de show die zo goed als uitverkocht is. Willem van Hanegem verschijnt maandag op de planken in het Oude Luxor in verband met de presentatie van 'Buitenkant Links.' Dit boek van de hand van auteur Frans van den Nieuwenhof staat bol van verhalen over 50 jaar topvoetbal door de ogen van de onnavolgbare Van Hanegem.

Naast 'de Kromme' zelf en Van den Nieuwenhof zullen maandag ook dichter Nico Dijkshoorn, schrijver Michel van Egmond en de AD-journalisten Sjoerd Mossou en Mikos Gouka het podium betreden.