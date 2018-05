Spinselmot slaat weer toe

Spinselmotten pakken alles in.

Elk jaar weer slaan de rupsjes van de spinselmot weer toe. Ook dit jaar weer worden kleinere, niet al te grote objecten ingepakt en compleet kaalgevreten.

Het ene jaar is de ‘plaag’ een stuk groter dan andere jaren. In 2009 werden aan de Spuikade in Rotterdam zelfs complete auto’s ingepakt.

Dit jaar lijkt het niet veel groter te zijn dan voorgaande jaren. “Het is altijd rond dit tijdstip dat de eerste motten zich melden”, zegt boswachter Niels Harteveld. “Maar zo extreem als voorgaande jaren is het nog niet.”

“Een boom van vijf meter hoog is nu in de Heemtuin ingepakt. Ze pakken meestal niet hele grote bomen, maar eerder zoiets als dit. De rupsen pakken eerst de boom in en vreten die helemaal kaal. Ook nu zit de boom weer vol met duizenden rupsjes.”

De spinselmot is verder overigens ongevaarlijk.