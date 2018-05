Vrijwel alle avondvierdaagsen in de regio afgelast

Bijna alle avondvierdaagsen in de regio zijn voor dinsdagavond afgelast. Langzaamaan trekt het noodweer over de regio. Tot 21.00 is code oranje afgegeven. Daarom hebben de organisaties van een tiental avondvierdaagsen besloten de eerste avond niet door te laten gaan.

De wandeltochten in Oud-Beijerland, Zwijndrecht, Puttershoek, Hendrik-Ido-Ambacht, Schiedam, Sliedrecht, Nissewaard, Ridderkerk, Westvoorne en Zederik gaan niet door.

De organisatie van de avondvierdaagse in Nesselande heeft laten weten vanavond wel gewoon door te gaan. "We hebben zojuist met spoed overlegd en het besluit is dat we gaan lopen en indien nodig zullen wij de route inkorten", aldus Avond4daagseNesse op Twitter.

Code oranje

Er kan lokaal veel regen vallen: wel meer dan tien millimeter in een half uur. Volgens RTV Rijnmond weerman Jules Geirnaerdt is er kans op hagelbuien en zware bliksem. "En als je naar buiten kijkt, is er geen vuiltje aan de lucht! Het is nu 27 graden en strakblauw."

Maar dat verandert in de loop van de middag. "Vanaf halverwege de middag komen de eerste buien", vertelt weerman Jules Geirnaerdt. "Aan zee komt het pas later op de middag."