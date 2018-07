Geen eigen eten en drinken meer bij Dag van de Romantische Muziek

Voor het eerst sinds ruim dertig jaar, mogen bezoekers van de Dag van de Romantische Muziek tijdens het festival op 19 augustus geen eigen eten en drinken meer meenemen. Het festival in het Park bij de Euromast, dat draait om klassieke muziek, biedt daartegenover meer en nieuwe horeca op het terrein.

Het festival is altijd gratis toegankelijk geweest, maar dat kostte de afgelopen jaren steeds meer moeite. Daarnaast merkte de organisatie dat sommige bezoekers het wel erg bont maakten, zoals bezoekers die met een bolderkar vol wijn naar het festival kwamen.

"Alles wat op het festival gebeurt, valt onder onze verantwoordelijkheid. Als iemand die een glaasje teveel op heeft iets overkomt, dan worden wij daarop aangekeken", zegt woordvoerder Fiona de Jong.

Bovendien had de gemeente Rotterdam aangegeven strenger te controleren op jongeren die drinken, een extra reden om eigen drank op het festival niet langer toe te staan.

Controle

"Het was een moeilijke beslissing", zegt De Jong. "Het liefst zeggen we: kom die ene fles wijn gewoon lekker opdrinken, want we vinden juist ook dat het picknicken er zo bij hoort. Dat aspect is zo leuk dat we alsnog een picknickplek inrichten bij de ingang."

Doordat het festivalterrein pas echt begint na die picknickplek, valt de verantwoordelijkheid voor bezoekers - met een glaasje teveel op - niet onder de verantwoordelijkheid van het festival. "We zullen daar ook wat programmering verzorgen natuurlijk, maar op deze manier hebben we er iets meer grip op."

Dat geldt ook voor de bars op het festivalterrein, vindt De Jong. "Op het festival kun je het ook bont maken, maar daar kan het barpersoneel een oogje in het zeil houden, net zoals in een café gebeurt."

Toegankelijk

De organisatie hoopt met meer en nieuwe horeca en de eigen bar, iets meer inkomsten te genereren. Het festival krijgt geen structurele subsidie, maar vraagt dat ieder jaar opnieuw aan bij de gemeente.

Dat is alsnog slechts een kwart van wat ze nodig hebben: "Met geld van kleinere fondsen, een deel via de horeca en een deel via de bezoekers proberen we uit de kosten te komen."

De vrijwillige donatie speelt daarin een belangrijke rol, zegt De Jong. "We willen het liefst geen entree heffen zodat het festival toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom vragen we mensen om een donatie van 2 euro, maar dat is een suggestie. We hopen juist dat degenen die maar 50 cent kunnen missen, 50 cent geven en dat de mensen die een tientje kunnen missen dat doneren."

Andere indeling

Een andere wijziging in het festival is de indeling van het festivalterrein. Na de evaluatie vorig jaar besloot de organisatie de drie podia meer te verspreiden door het park.

"Wat we vaak zien, is dat bezoekers hun kleedje ergens neerleggen en daar dan de hele dag blijven zitten, terwijl het park zo mooi is. We willen dan ook bezoekers uitnodigen om meer door het park te lopen. We willen meer beweging en ze stukjes laten zien waar ze zelf niet zo snel heen gaan."

De 32e editie van de Dag van de Romantische muziek vindt dit jaar plaats op 19 augustus in het Park bij de Euromast in Rotterdam.