Scooterrijder zwaargewond na ongeluk in Gorinchem Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Een man is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Gorinchem-Oost. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer reed rond 21:10 uur met zijn scooter op de Woelse Donk toen hij plotseling van de weg schoot en tegen een boom klapte. Naast meerdere ambulances landde ook een traumahelikopter om eerste hulp te verlenen. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval. Wie de man is en waardoor hij de macht over het stuur verloor, is nog onbekend.