Zomercarnaval straatparade: waar moet je zijn?

De binnenstad van Rotterdam verandert vandaag in een kleurrijk feest vanwege het jaarlijkse Zomercarnaval. Om 13.00 uur vertrekt de parade vanaf de Schiedamsedijk. Dit jaar doen 22 groepen mee aan de straatparade en zij trakteren het publiek met praalwagens, dansacts en muziekoptredens.

Vanwege de afgezette Coolsingel volgt de parade dit jaar een andere route dan gebruikelijk. Na de Schiedamsedijk trekt de feestelijke parade door de Witte de Withstraat, langs het Museumpark naar de Nieuwe Binnenweg om daarna via de Mauritsweg, het Weena, de Kruiskade, de Karel Doormanstraat en Westblaak weer te eindigen op de Schiedamsedijk rond 19:30 uur.

De verschillende podia zijn dit jaar te vinden op het Hofplein, het Weena en het Schouwburgplein.

Weer

Waar vrijdag nog hitterecords werden verbroken, wordt dat zaterdag niet verwacht. Ed Aldus voorspelt een temperatuur van 23 graden. Dat is een perfecte festivaltemperatuur, vindt festivalbaas Dutrieux van Rotterdam Unlimited, die zich de kou en regen van vorig jaar nog goed herinnert. Door een beetje regen laat hij zich niet afschrikken."Vorig jaar zijn we twee dagen weggeregend. Dit jaar is het tropisch, we gaan genieten."