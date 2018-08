Varend Corso vaart door de regio

Het Varend Corso vaart vrijdagmiddag door het noordelijkste stukje van de regio Rijnmond. Meer dan veertig boten, versierd met 450 duizend bloemen en 80 duizend stuks groenten en fruit, doen onder meer Vlaardingen en Maassluis aan.

Het Varend Corso is een terugkerend evenement, dat zoveel mogelijk mensen wil te laten zien wat het Westland te bieden heeft en welke producten er geteeld worden. Zaterdag en zondag trekt de stoet door onder meer het Westland, Den Haag en Delft. Jaarlijks komen zo'n half miljoen bezoekers op het Corso af.

Dat het thema van het Varend Corso dit jaar 'Lekker Hollands' is, is niet te missen. Boten geïnspireerd op de Efteling, stamppot en de familie Flodder varen voorbij. Ook koeien, varkens en kippen zijn in groten getale aanwezig.



"Het is leuk hoe ze het allemaal opmaken", zegt een bezoekster. "Een aantal boten vind ik erg mooi. Niet alleen om te zien, maar ook qua muziek." Want op elke boot is het een feestje op zich.

"Het is voor mij de eerste keer dat ik hier ben", zegt een andere vrouw die naar het Varend Corso is komen kijken. "Het is bloedverziekend heet, maar het is toch hartstikke leuk. Ik vind het best grappig."