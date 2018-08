Poppenhuis terug in Museum Rotterdam

Veel Rotterdammers kennen het poppenhuis van Museum Rotterdam. Het is vanaf de jaren vijftig vrijwel permanent te zien geweest. Tot het museum uit het Schielandshuis is vertrokken. Maar nog dit jaar komt het terug in de vaste opstelling op de nieuwe locatie.

Het 18e-eeuwse Huis Bisschop aan de Leuvehaven 74 in Rotterdam staat model voor het poppenhuis. Het originele huis aan de Leuvehaven is rond 1911 afgebroken. Het poppenhuis in is de jaren vijftig van de vorige eeuw gemaakt.

Bij de sloop van Huis Bisschop zijn onderdelen van het huis bewaard gebleven en op een buitenplaats in Nijmegen terecht gekomen. Het gaat om schilderingen, betimmeringen en een plafond.

Uiteindelijk zijn die onderdelen weer terug gekomen naar Rotterdam. Ze zijn geplaatst in het Schielandshuis, de voormalige locatie van Museum Rotterdam. De stijlkamer is daar nog altijd te vinden. De aanleiding om een poppenhuis van Huis Bisschop te laten bouwen is waarschijnlijk die terugkomst van de ontvangstkamer naar Rotterdam.

Garenhandel

Het originele huis aan de Leuvehaven is in 1760 gekocht door de gebroeders Bisschop. De broers handelen in garen en verdienen daar goed mee. "Ze waren zeer welgesteld maar ze leefden heel sober", weet Ingrid de Jager van Museum Rotterdam

Ze investeren hun geld in verzamelingen. Zo hebben de broers niet alleen een kunstverzameling, maar ook een wetenschaps- en technische verzameling. Ze wonen boven de garenhandel aan het Hang. Daar ontvangen ze bezoekers, maar het bovenhuis wordt veel te klein.

Ze kopen het pand aan de Leuvehaven om hun verzamelingen te tonen. Het huis wordt helemaal ingericht voor bezoekers. "Ze ontvingen bezoekers uit binnen- en buitenland", weet De Jager.

Beroemd





Het pand, het interieur en de verzameling zijn die tijd beroemd. Voor de ontvangstkamer worden kosten nog moeite gespaard. Die pracht en praal is terug te zien in het poppenhuis dat in de jaren vijftig is samengesteld door toenmalig directeur Petra Beydals van Museum Rotterdam."Er was toen geen plattegrond en geen beeldmateriaal van het huis aan de Leuvehaven. We weten nu wat meer over Rotterdamse koopmanhuizen dan toen, eigenlijk heeft het een beetje Amsterdamse uitstraling", zegt Ingrid de Jager.

Het poppenhuis heeft een trap met een bordes en een kelderverdieping. "Dat is niet Rotterdams", weet De Jager. "Rotterdamse koopmanshuizen heb je een voordeur naar het woonhuis op de eerste etage en een voordeur naar de opslag en het kantoor".

Koninklijk bezoek

In het poppenhuis zijn vijf figuren te zien, onder wie prins Willem IV en prinses Wilhelmina van Pruisen. Zij zijn op bezoek geweest bij de gebroeders Bisschop om de verzameling te bekijken. Dat is echt gebeurd en terug te zien in het poppenhuis.

Het gedetailleerde poppenhuis is jarenlang te zien geweest in Museum Rotterdam. Met de verhuizing van het museum van naar de nieuwbouw aan het Rodezand, is het poppenhuis uit de vaste opstelling verdwenen.

Terug in het museum

"We krijgen veel vragen van bezoekers over het poppenhuis", vertelt De Jager. "In november gaan we verbouwen en dan komt er een ruimte waar we het poppenhuis permanent kunnen tonen". Daarmee krijgt Rotterdam eignelijk het poppenhuis terug. Vanaf de jaren vijftig is het altijd te zien geweest in de stad.

Ook tijdens de restauratie van het Schielandshuis in de jaren tachtig, toen is het tijdelijk in De Dubbelde Palmboom tentoongesteld geweest. "Veel Rotterdammers kennen het poppenhuis, dus het is leuk dat we het nu weer kunnen laten zien", besluit De Jager.