Sportvelden op tunneldak A4 verzakt

Een aantal sportvelden op sportpark Willem-Alexander in Schiedam, op het dak van de tunnel van de A4, is verzakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen en naar hersteloplossingen.

De verzakkingen zijn vooral op het meest noordelijk gelegen voetbalveld en bij een deel van de vloer van de indoor atletiekbaan. Zowel het veld als drie van de zeven indoor atletiekbanen zijn buiten gebruik gesteld.

Bij de tunnel zelf is niets te merken van de verzakking.

Wat de verzakkingen voor gevolgen heeft voor de start van het nieuwe sportseizoen is nog niet bekend.

Het Sportpark Willem-Alexander is in oktober 2016 in gebruik genomen.