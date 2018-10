Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tentoonstelling unieke voetbalshirts in Rotterdam Jesse Rabbeljee met één van zijn shirts

De tentoonstelling 'Shirts of cult, more than just a football shirt' is de komende dagen in Rotterdam. Verzamelaar Jesse Rabbeljee stalt samen met het voetbaltijdschrift Staantribune zijn unieke shirts voor het publiek.

Van 4 tot en met 7 oktober is de tentoonstelling te bezoeken aan de Piekstraat 71 in Rotterdam. Bekijk hier de reportage met Rabbeljee waarin hij onder meer een verhaal vertelt over een Feyenoord-shirt en showt hij het lelijkste shirt van de verzameling.