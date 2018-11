Reeks branden in Hoogvliet en Spijkenisse

De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de handen vol gehad aan branden in Spijkenisse en Hoogvliet. Volgens een woordvoerder ging het om zeven branden. Vier auto's, een busje, scooter en caravan gingen in vlammen op.

"De ene melding was nog niet afgehandeld en de volgende kwam alweer binnen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar de brandweer onder valt.

De politie gaat uit van brandstichting en is een groot onderzoek begonnen naar de dader of daders. Ook de brandweer gaat er vanuit dat de branden zijn aangestoken. "Het is wel heel toevallig dat in zo'n klein gebied zoveel branden ontstaan in korte tijd. Daarnaast hebben getuigen ook iemand zien wegrennen op sommige plekken."

Bij een brand aan de Middenbaan-Zuid in Hoogvliet ging een busje in vlammen op. Daarna vlogen auto's in de brand in Spijkenisse aan de Schenkelweg, de Molenlaan, de Iepenlaan en de Randweg. Aan de ir. De Grootweg werd een scooter aangestoken.

Woonwagen

Rond 04:45 uur ontstond er brand op het tijdelijke woonwagenkamp aan de Clara Visserstraat in de Maaswijk. Van de caravan is niets meer over.

"De bewoner werd wakker van de rook en kon zelf naar buiten komen", vertelt de woordvoerder van de brandweer. "Maar de caravan kon niet meer gered worden."

De bewoner van de caravan is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had veel rook binnengekregen.

Op het terrein aan de Clara Visserstraat staan vier caravans van Sinti-zigeuners. Ze eisen daar een plek van de gemeente Nissewaard. Omdat het gaat om een actie, mogen de Sinti daar voorlopig blijven staan, bepaalde de rechter onlangs in een kort geding.