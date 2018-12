Auto rijdt computerwinkel binnen

Twee mensen zijn gewond geraakt toen een auto een computerwinkel aan de Boterstraat in Schiedam binnenreed. De auto kwam onderweg in botsing met een geparkeerde auto, die daardoor ook de gevel ramde.

Het is niet bekend wie de gewonden zijn, of dit bijvoorbeeld de bestuurder of een van de mensen in de winkel zijn. De grijze auto had voor zover bekend geen inzittenden.

De gevel van de winkel is zwaar beschadigd en de winkel is ontruimd.