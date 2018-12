Ontsnappen uit gevangenis niet strafbaar in Nederland

De 26-jarige man die vrijdagochtend ontsnapte uit gevangenis De Schie in Rotterdam, kan daarvoor wettelijk niet worden gestraft. In het Wetboek van Strafrecht staats niets over het strafbaar stellen van een ontsnapping.

Waarom ontsnappen niet strafbaar is, blijft onduidelijk. Volgens verschillende juristen en advocaten vloeit dit voort uit het natuurlijke verlangen van de mens naar vrijheid.

Dit is vergelijkbaar met de situatie dat je in Nederland als ook niet mee hoeft te werken aan je eigen veroordeling. Zo hoef je als verdachte bijvoorbeeld ook niet te zweren de waarheid te spreken tijdens de rechtszaak.

Disciplinaire maatregelen

Ondanks dat ontsnappen, of een poging daartoe, volgens het wetboek niet strafbaar is, kan het wel een negatief effect hebben op de straf. Zo kan een penitentiaire inrichting wel disciplinaire maatregelen opleggen als iemand weer terug is.

Verdachten die ontsnappen voordat ze zijn veroordeeld, bijvoorbeeld tijdens hun voorarrest, kunnen wel extra zwaar gestraft worden. De rechter kan bij de strafmaat meenemen dat iemand vluchtgevaarlijk is en daarom langer vast moet blijven zitten, of onder strengere controle.

Bewaker wel strafbaar

De bewaker van de ontsnapping bij De Schie kan opmerkelijk genoeg wel worden gestraft voor deze ontsnapping. In artikel 367 van hetzelfde boek staat omschreven: "Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbevrijding aan de schuld van de ambtenaar te wijten is, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie."

De vuilniszak waarin de gedetineerde ontsnapte, is door de bewaker mogelijk niet goed gecontroleerd. Een vriend van de ontsnapte gedetineerde kwam vrijdag vrij. Hij nam zijn maatje mee in de zak.

Voor die actie kan de vriend teruggestuurd worden naar de penitentiaire inrichting (PI). Op het helpen bij een ontsnapping staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Zo staat te lezen in artikel 191 van het Wetboek van Strafrecht.

Als een gedetineerde strafbare feiten pleegt tijdens de ontsnapping, dan kunnen daar uiteraard wel boetes of gevangenisstraffen voor worden opgelegd.