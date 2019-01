Opslag puilt uit met kaarten en cadeaus voor Tommy

Mensen vanuit heel Nederland sturen kaarten en cadeaus naar Tommy, de 14-jarige jongen die vorige week te grazen werd genomen door een groep jongeren in Spijkenisse. De opslag van de stichting Waterland, die de kaarten verzamelt, puilt inmiddels uit.

Postzakken vol kaarten liggen in de hal en dozen met allerlei cadeaus staan opgestapeld tegen de muren. Aan de voordeur wordt door een koerier aan gebeld. "Weer een paar nieuwe dozen", zegt Sylvia Kats van de stichting.

Eerder deze week, na het plaatsen van het filmpje over Tommy op sociale media, opperden mensen om een kaartje te sturen aan de Spijkenisser. De stichting bood via Facebook aan om als postadres te fungeren. "Maar we wisten niet dat er zóveel zou komen. Mensen zeggen wel vaker iets. Maar dit is heel veel", vindt Kats.

Ze pleit er vooral voor om een kaartje te sturen. ''Bloemen heeft geen zin. Ik weet namelijk nog niet of en wanneer alles kan worden overhandigd.''

Kats heeft over de overhandiging een lijntje met de politie. Die kan het contact leggen met Tommy en zijn familie. "Maar ik heb nog geen duidelijkheid van die kant. Dus is het nog onduidelijk of men ervoor openstaat."