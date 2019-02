Aan de Noordzeeweg in het havengebied bij Rozenburg zijn zo'n dertig vaten gedumpt. Het gaat om mogelijk drugsafval. Dat meldt de brandweer.

Wat er in de vaten zit, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder zijn de vaten uitsluitend op het land gedumpt. Er zijn voor zover bekend geen stoffen in het water gekomen.