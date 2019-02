VIDEO: Rotterdammers verrast met extra dosis liefde

Wie verdient volgens jou wat extra liefde op Valentijnsdag? Op die vraag hadden Lianne, Laura en Angelique wel een antwoord. RTV Rijnmond ging samen met hen op pad om één van hun naasten donderdag eens extra in het zonnetje te zetten.

De eerste verrassing is voor Diana, die volgens vriendin Lianne wel een steuntje in de rug kan gebruiken na een zware periode. Diana is recent haar echtgenoot kwijt geraakt aan de gevolgen van kanker, maar staat desondanks dag en nacht klaar voor haar dochters en voor de mensen in de zorginstelling waar zij werkt.

Ook Laura had meteen iemand in gedachte toen ze het oproepje zag, namelijk haar oma. "Zij zorgde altijd voor mij toen ik jong was", legt Laura uit. "Ook heeft ze veel verdriet, maar dat laat ze nooit zien."

Angelique wilde haar man Anton verrassen. Hij staat namelijk altijd klaar voor zijn gezin en zorgt dat er elke avond een heerlijke maaltijd klaar staat voor zijn meiden. En dat is bijzonder, zegt zijn vrouw Angelique: ''Ik wil hem daar graag voor bedanken, want zo vanzelfsprekend is dat niet.''