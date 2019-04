Strand Hoek van Holland ligt vol met zwarte bolletjes

Het reinigen van het strand is nog een hele klus. "We proberen de plastickorrels van het strand af te krijgen. Maar het probleem is dat we dat niet machinaal kunnen. We moeten alles dus handmatig opruimen", vertelt Frank de Rij van Stadsbeheer Rotterdam.

De gemeentereinigers zijn druk in de weer met een schop een shovel. Het zand wordt vervolgens 'gezeefd' met water.

De korreltjes zijn niet giftig, maar voor dieren kunnen ze schadelijk zijn. "De korrels kunnen een gevaar voor het milieu opleveren. Vogels en vissen kunnen ze opeten. Dat willen we allemaal niet. En daarom gaan we het opruimen", besluit de Rij.

Doordat de korreltjes aan blijven spoelen is het niet duidelijk hoe lang de schoonmaakactie gaat duren.