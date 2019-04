Postbezorger redt postzakken uit brandende bestelbus PostNL

De bestelbus was met post onderweg vanaf het sorteerstation in Rotterdam naar het verdeelpunt in Spijkenisse. Op de Hartelweg ging het mis en vloog de wagen door onbekende reden in brand.

De bezorger bedacht zich geen moment, stapte uit en sleurde met enkele omstanders de karren vol met postzakken uit de wagen.

De brandweer had de brand snel geblust. Uit voorzorg is de Hartelweg enige tijd afgesloten geweest. Niemand raakte gewond.