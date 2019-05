Tram botst op bestelbusje in Barendrecht

Een tram en een bestelbusje zijn zondag rond 17:45 uur in Barendrecht op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de kruising tussen Avenue Carré en Vossenburg. Tram 25 ligt in beide richtingen op een deel van het traject Breeplein - Carnisselande voorlopig stil.

Wat er precies misging op de kruising in de wijk Vrijenburg is nog niet bekend. Op foto's is te zien dat een kleine bestelwagen vol in de flank is geraakt. De RET kon niet zeggen of er gewonden zijn gevallen bij de aanrijding.

Vanwege het ongeval zijn tien haltes van tramlijn 25 in beide richtingen voorlopig vervallen. Het gaat om de haltes tussen Sandelingplein en Waterkant. Reizigers kunnen vanaf Zuidplein de bus pakken van de lijnen 82, 84 en 183.