Brand in bedrijfsverzamelgebouw Schiedam

De rook is in de omgeving te zien.

In een bedrijfsverzamelgebouw in Schiedam is maandagmiddag brand uitgebroken. De brand woedt in een afzuiginstallatie in een pand aan de Admiraal Trompstraat. Uit een pijp op het dak van het gebouw komen vlammen. Achter het pand zit een vuurwerkopslag.