Veel bezoekers voor Rotterdamse Dakdagen

Zo waren vanaf het gebouw Central Post aan het Delftseplein de havens tot aan Hoek van Holland te zien en ook Den Haag was duidelijk herkenbaar. "Het is wel spectaculair. Het is heel leuk om de stad vanaf een heel ander perspectief te zien", vertelde een bezoeker.

"Ik vind het een mooi uitzicht omdat je hier aan alle kanten de stad kunt bekijken. Je kunt een rondje lopen bovenop Central Post en dat is wel heel leuk", liet een andere bezoeker weten.

Vanaf het dak van de Bijenkorf mochten bezoekers niet alleen de omgeving bekijken, maar konden ze ook met een zipline naar de overkant van de Coolsingel. De deelnemers werden hangend in een tuigje naar de overkant getrokken en hingen minutenlang tientallen meters boven de straat.

"Het is een mooie plek. Je ziet de gebouwen die je normaal van ver weg ziet nu van dichtbij. Je ziet ineens allerlei details", vertelde een bezoeker van de Bijenkorf.