Internist Maasstad Ziekenhuis: patiënt niet in ebola-risicogebied Congo geweest

Bij de huisartsenpost van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is woensdagavond een zieke vrouw binnengekomen met verschijnselen van besmetting met het ebolavirus. Later op de avond, na onderzoek, bleek ze niet besmet.

De vrouw is ziek geworden in Congo. Ze had koorts en moest braken. "Wij werden gevraagd om haar te beoordelen. We hebben haar vervolgens geïsoleerd in een afgesloten container", legt internist-infectioloog Jan den Hollander van het ziekenhuis uit. "Toen zijn we gaan onderzoeken om te kijken wat zij precies had."



Uit de gesprekken bleek dat ze net terugkwam uit Congo, maar niet in risicogebieden was geweest. "Je moet gaan op basis van een inschatting waar de patiënt geweest is. Ik moest echt met de patiënt gaan praten. Daarmee is vast komen te staan dat ze niet in risicogebied geweest is. De familie met wie ze in contact is geweest, is ook niet in risicogebied geweest."

Den Hollander heeft overlegd met het RIVM en met specialisten in Leiden over de situatie in het ziekenhuis. Hij schreef vijf jaar geleden mee aan het protocol voor mogelijke ebola-besmetting dat nu werd uitgevoerd.