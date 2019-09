Honderden mensen lopen mee in Pride Walk

Honderden mensen hebben zaterdag meegelopen in de Pride Walk. Ze liepen vanaf het Leuvehoofd door het centrum van Rotterdam.

De wandeling was een onderdeel van Rotterdam Pride, een actieweek waarin respect voor seksuele diversiteit centraal staat.

De organisatie meldt dat de Rotterdam Pride 'voor iedereen is die de vrijheid van seksuele diversiteit wil vieren'. Het totale programma van dit evenement duurt acht dagen.

Flyeractie pedoseksualiteit



Een pedoseksuele activist van het Kinderbevrijdingsfront zegt dat hij zaterdag heeft geflyerd tijdens de Pride Walk. Hij vindt dat mensen met een pedoseksuele geaardheid moeten worden geaccepteerd.

Dezelfde man flyerde in augustus op de Amsterdam Pride. Dat leidde toen tot verhitte discussies. Volgens de man was er tijdens zijn flyeractie in Rotterdam ook discussie, maar liep het niet uit de hand.

Erasmusbrug in regenboogkleuren



In het kader van de Rotterdam Pride is de Erasmusbrug zaterdag en zondag verlicht in de kleuren van de regenboog. De veelkleurigheid van de regenboog staat symbool voor diversiteit.