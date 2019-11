Bekende Rotterdammers maken muzikaal luisteravontuur over Diergaarde Blijdorp

Krokodillen, amoerpanters, olifanten, prairiehondjes en tal van andere dieren komen tot leven op de splinternieuwe cd Doris in de Dierentuin, een luisterverhaal dat zich afspeelt in Diergaarde Blijdorp. De dieren worden vertolkt door bekende Rotterdammers als Martin van Waardenberg, Quintis Ristie en Loes Schnepper. Dinsdagmiddag werd het Rotterdamse luisteravontuur gepresenteerd bij Radio Rijnmond.

Het luisteravontuur zit boordevol nieuwe muziek en vertelt spelenderwijs over het leven van verschillende dieren die je in een dierentuin kunt bezoeken. Er komen allerlei muziekgenres in voor: van hiphop tot Bollywood.

"Als kersverse vader liep ik door Blijdorp en dacht: ik mis hier iets", zegt initiatiefnemer en tekstschrijver Rob van Pelt. "We hebben de cd buiten de dierentuin om gemaakt. We waren zelf heel enthousiast en hadden zoiets van: dan merken we wel of ze er iets in zien", vult mede-initiatiefnemer Anouk Kool aan, die zich voornamelijk heeft toegelegd op het muzikale gedeelte.

Blijdorp

"Doris is een meisje dat door haar ouders wordt achtergelaten, omdat die teveel bezig zijn met hun mobiele telefoon", zegt Van Pelt. "De dieren hebben ook gemerkt dat ouders tegenwoordig meer oog voor hun telefoon hebben dan voor hen. Om meer op te vallen besluiten ze om samen mooie muziek te maken."

Maandagavond werd het eerste exemplaar van de cd al uitgereikt aan Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp. De cd is vanaf deze week te koop in de winkel van de Rotterdamse dierentuin en via de website dorisindedierentuin.nl . Vanaf 8 december is het luisterverhaal ook online verkrijgbaar, o.a. via iTunes.

Ben je nieuwsgierig en wil je alvast een preview? Klik dan op de link hierboven (via de blauwe tegel) om het interview op Radio Rijnmond inclusief fragmenten van het luisteravontuur te beluisteren.