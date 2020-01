Winnaars postcodeloterij in Rotterdam-Overschie het gesprek van de dag

De winnende postcode hoort bij de Delftweg in Rotterdam-Overschie

Rotterdam-Overschie in de ban van winnende postcode

1 januari begon voor vijf bewoners aan de Delftweg in Rotterdam-Overschie uitermate goed. Zij wonnen als deelnemers aan de Postcodeloterij een bedrag van 547.000 euro. Toch is het voor veel buurtbewoners nog gissen wie de gelukkigen zijn.

"Mijn postcode was het nét niet", begint Monique van Atelier Mulder & Mo. Zij woont aan de winnende straat maar zat niet in het winnende postcodegebied. "We gingen nog snel kijken welke nummers het waren, maar wij waren het helaas niet. Maar ik gun het die mensen echt van harte."

"Ik zag wel 3043 staan, maar niet met de juiste letters", vervolgt een man die net de lokale bakkerij uit loopt, terwijl een andere bewoner van de Delftweg toevoegt: "Ik kreeg wel meteen appjes binnen van vrienden die zich afvroegen of wij hadden gewonnen, maar helaas."

Geruchtenmolen

Bij de bakker, Bakkerij Van den Berg aan de Burgemeester Bosstraat, draaide de geruchtenmolen ook op volle toeren. "Iedereen heeft het er over", legt eigenaar Stefan uit. "Dat komt dan op gang, maar tot op heden is er niemand langsgekomen die heeft gewonnen."

Toch komt na een tijdje de eerste hint binnen. "Ik hoorde toevallig dat een man heeft gewonnen die onlangs is verhuisd, maar nog stond ingeschreven op zijn oude postcode", zegt een bezoeker die zelf ook nét niet in de juiste straat woonde. "Die ken ik wel", reageert iemand bij de bakkerij. "Hij woonde daar tot deze zomer, maar woont nu verderop in een appartementencomplex."

Voor de overige buurtbewoners blijft het dus vooral bij fantaseren over het winnen van één ton. "Maar daar gaat met de belasting toch nog veel vanaf, dus ik zou het gewoon lekker bij een goede vakantie met het gezin houden", besloot een bewoner van de Delftweg, terwijl er bij de bakker verder wordt gediscussieerd. "Ik zou het lekker uitgeven en gaan feesten, want als je het op een spaarrekening zet moet je nog geld betalen. Nee, dan maar alles er door heen jagen, of misschien deze bakkerij opkopen!"