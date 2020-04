RIVM: Meeste nieuwe coronabesmettingen in Zuid-Holland

Er zijn op dit moment 2.643 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM in de update van zaterdag. Het aantal sterfgevallen is sinds de vorige update met 132 gestegen.

Dat betekent een kleine stijging van het aantal overleden coronapatiënten. Tijdens de update van vrijdag werd gemeld dat er 115 personen gestorven waren aan het coronavirus. De dagen daarvoor was er een afname te zien.

De meeste nieuwe meldingen (411 gevallen) komen uit de provincie Zuid-Holland. Van het totaal aantal besmettingen komen 550 gevallen uit de zorg.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 24.413 gegaan: een toename van 1.316 personen ten opzichte van vrijdagmiddag. Het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), bedraagt 8.386 en is met 189 patiënten toegenomen.

Besmettingen en ziekenhuisopnames in de regio

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal staat voor het aantal ziekenhuisopnames onder de inwoners van die gemeente.

RIVM - 11 april, 13:52 uur:

Alblasserdam 24 - 8

Albrandswaard 55 - 7

Barendrecht 67 - 27

Brielle 22 - 11

Capelle a/d IJssel 142 - 29

Dordrecht 146 - 61

Goeree-Overflakkee 208 - 43

Gorinchem 98 - 14

Hardinxveld-Giessendam 25 - 1

Hellevoetsluis 45 - 11

Hendrik-Ido-Ambacht 21 - 5

Hoeksche Waard 141 - 64

Krimpen a/d IJssel 36 - 6

Lansingerland 112 - 29

Maassluis 36 - 13

Molenlanden 64 - 16

Nissewaard 95 - 32

Papendrecht 38 - 7

Ridderkerk 67 - 28

Rotterdam 1120 - 261

Schiedam 76 - 30

Sliedrecht 28 - 6

Vlaardingen 115 - 27

Westvoorne 20 - 6

Zwijndrecht 55 - 12

Totaal: 2856 besmettingen & 754 ziekenhuisopnames

