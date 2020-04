RIVM: 66 sterfgevallen sinds laatste update, totaal nu op 4475

Het aantal mensen dat op dit moment is overleden aan het coronavirus in Nederland, is gestegen naar 4475. Dat meldt het RIVM in de update van zondag. Het aantal sterfgevallen is met 66 gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 75 naar 10.456.

Deze personen zijn niet allemaal in het ziekenhuis opgenomen of daar overleden. Sommige patiënten worden ook pas later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 37.845 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Dat zijn 655 besmettingen meer dan zaterdag. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Per gemeente

Het RIVM publiceert ook dagelijks een lijst met het aantal vastgestelde besmettingen en ziekenhuisopnames per gemeente. Daaruit blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus 990 mensen uit de regio in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is een stijging van 15 patiënten ten opzichte van de vorige update. Het aantal vastgestelde besmettingen is met 74 gestegen naar 4504.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal staat voor het aantal ziekenhuisopnames onder de inwoners van die gemeente.

RIVM - 26 april, 14.00 uur:

Alblasserdam 39 - 9

Albrandswaard 80 - 9

Barendrecht 103 - 29

Brielle 27 - 11

Capelle a/d IJssel 243 - 44

Dordrecht 246 - 78

Goeree-Overflakkee 242 - 53

Gorinchem 138 - 17

Hardinxveld-Giessendam 28 - 1

Hellevoetsluis 58 - 14

Hendrik-Ido-Ambacht 29 - 6

Hoeksche Waard 238 - 70

Krimpen a/d IJssel 60 - 9

Lansingerland 159 - 36

Maassluis 48 - 17

Molenlanden 98 - 18

Nissewaard 138 - 42

Papendrecht 48 - 7

Ridderkerk 95 - 33

Rotterdam 1823 - 392

Schiedam 169 - 37

Sliedrecht 42 - 8

Vlaardingen 218 - 33

Westvoorne 23 - 6

Zwijndrecht 112 - 16

Totaal: 4504 besmettingen & 990 ziekenhuisopnames

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier