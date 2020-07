Toprestaurant Limonadefabriek Streefkerk failliet door werkzaamheden en corona

Het restaurant De Limonadefabriek in Streefkerk is failliet. Afgelopen zondag was het restaurant aan de Lekdijk voor het laatst open.

De reconstructies aan de Lekdijk zorgden jarenlang voor overlast voor het restaurant en kostte tonnen. Net toen de Limonadefabriek daarvan herstelde, kwam de coronacrisis eroverheen waardoor het restaurant definitief moet sluiten.

Het restaurant dat gelegen is in de jachthaven van Streefkerk staat nog in de Michelingids. "Het is mooi geweest, maar het is vooral genoeg geweest. Aan een droom is een eind gekomen", meldt chef-kok Erik Hermans.

Het restaurant dat ook zes hotelkamers bezit, ondervond veel overlast van de werkzaamheden aan de Lekdijk. "De reconstructies zorgden jarenlang voor zo veel overlast en slechte bereikbaarheid dat veel gasten op den duur geen zin meer hadden om door de modder en over het puin naar het restaurant te lopen", zegt Hermans.

Nekslag

Volgens curator Hoogendam is de uitbraak van het coronavirus de nekslag geweest voor het bedrijf. "Maar het bedrijf heeft ook erg te leiden gehad onder de dijkverzwaring van de afgelopen jaren. De compensatieregeling was verre van afdoende om de misgelopen inkomsten goed te maken."

Hoogendam zegt dat er bij hem nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen om het bedrijf over te nemen. "Het is ook geen alledaagse situatie", legt hij uit. "Het is een prachtig nieuw pand, op een geweldige locatie, maar er moet wel iemand aan de slag die een beeld heeft hoe het nu verder kan, met alle coronamaatregelen in het achterhoofd."