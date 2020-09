Duikbootbrand: 'Bij de sloop kan je zomaar verrast worden'

De sloop van de Russische duikboot had een geweldige klus moeten zijn. De brand, die volgens de brandweer met een behoorlijke rookontwikkeling gepaard ging, is een 'smetje' daarop.

"Kijk, iets slopen is wat anders dan wat bouwen", legt Roest uit. "Bij de bouw heb je een tekening en weet je hoe het eruit moet gaan zien. Bij de sloop is dat niet altijd het geval. Dan kan je zomaar verrast worden. En dan is er maar één vonkje nodig om zoiets voor elkaar te krijgen. Dat is nu gebeurd en dat is vervelend."

Van wie is-ie?

Dat probleem wordt nog eens vergroot door het feit dat niemand weet van wie de eigenaar is. Het schip werd in 1956 in Letland gebouwd. In 1991 werd de duikboot door wat ondernemers uit Den Helder naar ons land gehaald. Daar dook het schip in 2002 op in Amsterdam. Begin dit jaar werd het schip verplaatst naar Vlaardingen, om daar gesloopt te worden.

Volgens de brandweer is het vuur veroorzaakt bij slijpwerkzaamheden. Daarbij is een van de vonken in diesel terechtgekomen.

Het is niet duidelijk of de brand ook gevolgen gaat hebben voor de sloop van de duikboot. De duikboot was oorspronkelijk 90 meter lang. De afgelopen maanden is hij teruggebracht naar 25 meter. "Hij zou over twee maanden helemaal weg moeten zijn", gaat Roest verder. "Ik ga er nog wel vanuit dat we dat gewoon gaan halen."