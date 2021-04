Feyenoord-huurlingen Hendriks en Skogen houden contact met De Kuip

Skogen stapte afgelopen zomer de over van de Noorse topclub Rosenborg naar Feyenoord. De centrale verdediger kon op Rotterdam-Zuid niet op speeltijd rekenen en ging daarom op huurbasis naar Kralingen. Vooral in de afgelopen maand mocht Skogen voor Excelsior aan de bak. Ook in de wedstrijd tegen NAC, waarin hij met zijn ploeg met 2-1 won. "Als het team goed speelt, dan is het makkelijker om te verdedigen", licht Skogen toe.

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-verdediger Sondre Skogen. De tekst gaat verder onder de video:

"Ik merk dat ik de laatste weken progressie maak. Toen ik voor het eerst weer in actie kwam met Excelsior (tegen Helmond Sport-thuis, red.), was het lang geleden dat ik weer eens had gespeeld", vertelt Skogen, die vanwege corona vooral in kleine groepjes moest trainen bij Feyenoord Onder 21. De Noor geeft toe dat het frustrerend was dat hij lang op zijn kans op Woudestein moest wachten. "Maar ik heb er hard voor gewerkt. Uiteindelijk heb ik de kans gekregen. Daar ben ik blij mee."

Arnesen

Hendriks heeft als huurling tot nu toe meer minuten gemaakt. Bij NAC Breda is de huurling van Feyenoord een onbetwiste basisspeler. Tegen Excelsior stond Hendriks echter linksback en niet centraal in de verdediging, waar hij normaal gesproken staat. "Ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen. Op de trainingen was het even wennen, maar in de wedstrijden moet je het laten zien. Ik denk dat het tegen Excelsior redelijk ging."

Kijk hieronder naar het interview met NAC Breda-verdediger Ramon Hendriks. De tekst gaat verder onder het interview:

In Breda voelt Hendriks het vertrouwen van zijn trainer Maurice Steijn en de spelersgroep van NAC. Na dit seizoen keert hij terug bij Feyenoord. "Wat er dan gaat gebeuren, daar weet ik nog niks over."

Met Arne Slot, de nieuwe trainer van Feyenoord, hebben Hendriks en Skogen nog niet gesproken. De verdedigers praten wel met Frank Arnesen, de technisch directeur van de Rotterdammers. "Ook heb ik af en toe contact met de assistent-trainer van Feyenoord Onder 21. Met hem spreek ik over mijn ontwikkeling en kijk ik beelden na", legt Hendriks uit.

Vacature in de defensie

Bij Feyenoord gaat een aantal centrale verdedigers vertrekken, zoals Eric Botteghin en de gehuurde Uros Spajic. Voor de Rotterdammers is het dan relevant om in de gaten te houden wat jeugdspelers Hendriks en Skogen bij hun clubs in de eerste divisie doen.

"Tot nu toe vindt Feyenoord het goed gaan. Het is vooral fijn dat ik elke week speel, waardoor je op een hoger niveau minuten maakt en jezelf ontwikkelt. Daar is Feyenoord blij mee", zegt Hendriks. Hij gaat zijn kansen in De Kuip afwachten. "Maar ik ben nu met NAC bezig en probeer de fans en club met mijn spel blij te maken."

Volgens Skogen ziet ook Feyenoord dat hij zich ontwikkelt. Waar de Noorse verdediger volgend seizoen speelt, dat weet hij echter nog niet. Feyenoord heeft wel een optie om hem na medio 2021 twee jaar langer te behouden. Of zijn toekomst bij Feyenoord 1 ligt? "Het is een grote stap, maar ik moet in mezelf geloven. Als ik de kans krijg, dan ben ik er klaar voor", zegt Skogen.