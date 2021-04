Adviesbureau toetst Feyenoord City: 'Aan veel voorwaarden wordt voldaan, twee cruciale punten nog onduidelijk'

Van de 98 voorwaarden wordt aan 54 voorwaarden voldaan, 36 voldoen bijna. Hierbij ligt alles wel contractueel vast, maar gaat het sein pas op groen nadat de definitieve beslissing is gevallen. Over de resterende punten wordt nog geen oordeel gegeven.

Dat blijkt uit een onderzoek en toetsing door het financiële adviesbureau Deloitte. Gekeken is of alle aannames en berekeningen in de business case kloppen.

Met betrekking tot twee cruciale onderdelen, de haalbaarheid van de businesscase van het nieuwe stadion en de samenstelling van de financiering, trekt Deloitte geen conclusie. Zij laten het oordeel of wordt voldaan aan de gemaakte afspraken aan de gemeenteraad.

Feyenoord gaat in de vernieuwde businesscase uit van een periode van 27 jaar. Dat waren er oorspronkelijk 25 jaar. Hierdoor zegt het adviesbureau dat het geen zuivere vergelijking meer kan maken. De gemeente moet oordelen of dit onderdeel nog voldoet aan de afspraken.

Het tweede punt heeft te maken met een andere opbouw van de financiering in het plan van Feyenoord. Deloitte kan daardoor ook op dit onderdeel geen zuivere vergelijking meer maken met het oorspronkelijke plan. Uit de financieringsplannen blijkt wel dat Feyenoord de rentelasten nog kan betalen, maar er is een verandering in de hoogte van de schuld die de club heeft na de komst van het nieuwe stadion. Of deze afwijking is toegestaan binnen de gemaakte afspraken, is niet specifiek opgesteld en zal besproken gaan worden in de gemeenteraad.

Feyenoord zelf akkoord met de businesscase

Het rapport komt twee dagen na de publieke bevestiging van Feyenoord dat er vanuit de club groen licht is gegeven aan de businesscase. Feyenoord is dus akkoord met het ondernemingsplan, waarin de club jaarlijks 25,4 miljoen moet binnenhalen in het nieuwe stadion.

Om de performance fee van 25 miljoen euro te ontvangen moet wel aan een aantal ambitieuze voorwaarden worden voldaan. Zo moet Feyenoord per jaar 24 thuiswedstrijden spelen: 17 competitieduels, 3 Europees, 2 in de beker, 1 oefenduel aan het begin van het seizoen en de jaarlijkse open dag. En dat voor gemiddeld 50.000 toeschouwers.

Als er tegenvallers zijn dan kan de 25 miljoen dalen naar de 17,5 miljoen, het bedrag dat momenteel ook in De Kuip wordt verdiend. Feyenoord geeft groen licht aan de businesscase omdat zij het een realistisch scenario vinden dat de ambitieuze voorwaarden gaan worden bereikt.

Feyenoord is er nog niet

Er moeten nog wel een aantal zaken geregeld worden door Feyenoord en de gemeente Rotterdam om te kunnen starten met bouwen. Zo is de voorgestelde erfpachtregeling nog niet opgesteld door gemeente Rotterdam. Feyenoord heeft de financiering voor het te bouwen stadion nog niet rond. Directeur Roel Vollebregt van Nieuw Stadion bv, zegt tegen Rijnmond dat 85 procent van de financiering binnen is en dat nog gesproken wordt met meerdere partijen om ook de overige 15 procent binnen te halen.

Ook met betrekking tot de bouwkosten ligt er nog geen akkoord. Feyenoord is in gesprek met Bam en Besix om het project uit te laten voeren voor de begrote kosten van 365 miljoen. Dat zijn de kale bouwkosten, waar nog wel onder meer rente en inflatie bovenop komt, om tot een totale bouwsom van 440 miljoen te komen.

Geduld in de gemeenteraad raakt op

Vanuit de gemeenteraad wordt gehoopt op een snel besluit van Feyenoord om nu het definitieve akkoord voor de bouw van het nieuwe stadion te geven. Directeur Roel Vollebregt van Nieuw Stadion bv heeft aangegeven dat waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar een besluit genomen zal worden. Er zal eerst nog gewacht moeten worden op de uitspraak van de Raad van State in een rechtszaak die supporters, bedrijven en bewoners hebben gestart om het vaststellen van de gebiedsontwikkeling aan te vechten.