Feyenoord-trainer Advocaat haalt uit naar scheidsrechter: 'We zijn bestolen'

"Dit soort cruciale fouten mag je niet maken op dit niveau in zo'n belangrijke wedstrijd. Dit mag niet gebeuren als er ook nog vier mannen in Zeist zitten. Daar is het te bepalend voor", doelt hij op de kans dat Feyenoord Vitesse met een overwinning nog voorbij kon."

Later in het gesprek komt Advocaat terug op de vermeende scheidsrechterlijke dwalingen. "Met Sparta kan ik me ook nog herinneren dat we aantal keer redelijk door de VAR zijn genomen. Nu gebeurt het weer. Dit kan echt niet!"

Advocaat verwijt zijn ploeg niets. "De eerste helft hebben ze goed gespeeld. Niet heel veel kansen, maar qua veldspel zag het er goed uit. Toen hebben we ook wat mogelijkheden gehad. Dan kom je op 1-0 voor. Dan zie je dat de krachten wat wegvallen bij een aantal spelers, tegen een ploeg die ook fysiek sterk is."

Feyenoord is zoals gezegd veroordeeld tot de play-offs. "We moeten er dan hetzelfde in gaan zoals we vandaag hebben gedaan. We spelen twee keer thuis. We hebben tegen Ajax en AZ verloren, maar verder zeg ik dat we thuis een goede ploeg hebben. Als het elftal zo staat, zoals we vandaag staan en er zit iets meer rust in de ploeg dan kunnen we een lastige tegenstander zijn."