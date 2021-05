Podcast Feyenoord: 'Feyenoord is terecht vijfde, maar er had echt meer ingezeten'

Het was na twee nederlagen op rij eigenlijk al onvermijdelijk maar na het gelijkspel tegen Heracles een feit. Feyenoord gaat als vijfde de play-offs in en in een extra Podcast Feyenoord bespreken Jan Jaap Pruysen, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os hoe het zover heeft kunnen komen en of de ploeg nu nog klaargestoomd kan worden voor de play-offs om het laatste Europese ticket.

"Feyenoord is terecht vijfde geworden", concluderen ze direct. "Maar er had toch echt veel meer ingezeten", voegt Ruud van Os direct toe. "Ik hoor iedereen maar beamen dat Advocaat het maximale eruit haalt. Maar ik ben het daar echt niet mee eens, hier had veel meer ingezeten."

Vitesse gaf genoeg kansen

Sinclair Bischop voegt eraan toe dat Feyenoord ook veel kansen heeft gekregen om het verschil op Vitesse goed te maken. "Vitesse verloor ten eerste de bekerfinale waardoor Feyenoord in het onderlinge duel het verschil had kunnen maken. Daarna verloor Vitesse ook nog eens van Sparta, maar elke keer gaf Feyenoord zelf ook niet thuis en dat is een hard gelag."

"Ik snap ook niet dat er niet vol op de aanval werd gespeeld richting de slotfase, vooral toen ze wisten dat Vitesse achter stond tegen Fortuna Sittard", voegt Van Os eraan toe, die zich verbaasde dat geen Feyenoorder in het veld wist dat Vitesse puntverlies ging lijden in Sittard. "Ik had in die laatste fase veel aanvallender spel willen zien. Vooral omdat je een beter doelsaldo hebt en zondag afsluit tegen RKC." Ook Bischop is het eens met die lezing. "Met een overwinning in Almelo had je een realistische kans gehad, want Vitesse kan dit weekend tegen Ajax ook zomaar verliezen. Dan moet je er toch vol voor gaan? Ajax en PSV winnen vaak in de slotfase wel hun wedstrijden, dat is geen geluk maar het gevolg van de juiste omzettingen."

En dus wacht Feyenoord zondag nog één competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk waarin het vooral vertrouwen moet tanken voor de play-offs en fit moet zien te blijven. De mannen hopen ieder geval dat het beter gaat dan de zeer memorabele editie in 2012, waarin John Guidetti na een benutte penalty zijn shirt uittrok en daardoor met een tweede gele kaart van het veld af moest.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl