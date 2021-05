Sparta-trainer Henk Fraser: 'SC Heerenveen gaat het niet laten lopen, wij moeten het zelf doen'

Het uitgangspunt is simpel: als Sparta wint wacht Feyenoord in de halve finale van de play-offs, met als inzet de voorronde van de Conference League. Bij ieder ander resultaat is Sparta afhankelijk van concurrent Heracles Almelo, dat AZ treft. “Ik hoop ook dat AZ zijn sportieve plicht doet, ik denk dat ze dat eergevoel wel hebben”, aldus Fraser. “SC Heerenveen gaat het tegen ons ook niet laten lopen verwacht ik, wij moeten het zelf doen. Dat er geen publiek is kan een voordeel zijn.”

Sparta leeft ontspannen toe naar de wedstrijd van zondag in Friesland. “Mijn ploeg werkt volwassen naar elke wedstrijd toe, ook toen wij het moeilijker hadden. Daarom vind ik het ook lekker werken. Ik probeer richting te geven, maar de spelers die je hebt zijn bepalend."

Dromen van Feyenoord

Feyenoord kan volgende week de tegenstander zijn van Sparta als de achtste plek veroverd wordt zondag. “De enige echte derby, mooi. Daar moeten wij voor gaan. Tegen elke ploeg heb je kansen, ook tegen Feyenoord. Maar we beseffen wel ons startpunt, we weten waar we staan ten opzichte van die andere ploegen. Maar je moet durven dromen. Als we de play-offs halen is dat fantastisch, als we de play-offs winnen zou dat ongelofelijk zijn."

Sparta traint zaterdagmiddag nog op het Kasteel en vertrekt daarna al richting Heerenveen.