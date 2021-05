Podcast Rijnmond: 'Feyenoord kan in één week het seizoen nog enigszins redden'

Het gaat dan echt gebeuren: een stadsderby in de play-offs om het laatste Europese ticket. Sparta en Feyenoord mogen midweeks gaan uitmaken wie er straks eventueel Europa in mag en in Podcast Rijnmond blikken Frank Stout, Sinclair Bischop en Ruud van Os terug op afgelopen weekend en ook meteen vooruit op de stadsderby waar mogelijk publiek bij mag zijn.

"En zo kan Feyenoord in één week het seizoen nog enigszins redden, met nadruk op enigszins", zegt Sinclair Bischop. Al vraagt Ruud van Os zich af of Arne Slot wel zit te wachten op een Europees ticket waarbij je amper elf dagen na de EK-finale al aan de bak moet. "Die voorrondes leveren ook nog amper geld op, de groepsfase natuurlijk wel, maar voor een trainer kan een gemankeerde voorbereiding funest zijn."

Publiek

Ondertussen wordt er druk gesproken over mogelijk publiek bij de stadsderby van aankomende woensdag. "Dit op korte termijn regelen wordt alleen ontzettend moeilijk", stelt Bischop. "Er is namelijk niet veel testcapaciteit in de regio vanwege het Eurovisie Songfestival en dan wil je er ook nog uitsupporters bij hebben wat weer extra politiebezetting betekent."

Daarnaast gaat het ook over de fans van Feyenoord die dit weekend vuurwerk af staken in De Kuip tijdens Feyenoord - RKC. "Het was natuurlijk niet het hele Legioen, maar een mannetje of 30, 40. Alleen ik snap niet dat sommige supporters nu de club weer schade toebrengen", vervolgt Van Os. "Er waren namelijk genoeg supporters die gewoon buiten stonden om hun onvrede te uiten op een normale manier en dat moet kunnen", voegt Bischop toe. "Maar de mensen die het stadion betreden en de club in diskrediet brengen, dat moet je afkeuren."

Feest in Spangen

En waar er bij Feyenoord zo de nodige onvrede was, was het bij Sparta feest. Ruud van Os zag Sparta winnen in Heerenveen en was getuige van een groot feest in Spangen. "En ze hebben ook iets unieks gepresteerd, maar ik hoop wel dat Fraser nu iedereen na dat feesten weer bij elkaar krijgt om er te staan tegen Feyenoord", besluit Van Os. "Alleen helpt het niet dat Feyenoord's beste speler op rechtsbuiten staat en Sparta nu een probleem op linksback heeft. Meijers heeft een hamstringblessure, Pinto is niet fris, dus ik hoop vooral dat Pinto weer fit is."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl